Власти Петрозаводска планируют построить тоннель под железнодорожными путями для разгрузки центра города, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, выступая с отчетом перед парламентариями в среду.

"Разработан проект реконструкции участка улицы Достоевского между улицами Зайцева и Боровая с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина. Для Петрозаводска проект крайне важен, поскольку будет создан новый транспортно-логистический маршрут, который разгрузит центр города и обеспечит транспортную связность четырех районов", - сказал Парфенчиков.

По его словам, проект стоимостью около 7 млрд рублей прошел госэкспертизу. Правительство республики планирует привлечь федеральные средства.

Это будет первый автомобильный тоннель в Петрозаводске.

Кроме того, власти Карелии прорабатывают строительство 20 км дороги в объезд города, между двумя федеральными трассами на Санкт-Петербург и Ошту. Средства также планируют привлечь из федерального бюджета.

В целом за последние пять лет в Карелии обновлено почти 1,2 тыс. км региональных дорог, что в 24 раза больше показателей предыдущего аналогичного периода, добавил Парфенчиков. В 2024 году планируется ремонт более 200 км региональных дорог.