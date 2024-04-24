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Первый автомобильный тоннель планируют построить в столице Карелии

24 апреля 2024, 18:00 353 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фотография предоставлена пресс-службой главы Карелии. Автор: Сергей Юдин

Фотография предоставлена пресс-службой главы Карелии. Автор: Сергей Юдин

Власти Петрозаводска планируют построить тоннель под железнодорожными путями для разгрузки центра города, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, выступая с отчетом перед парламентариями в среду.

"Разработан проект реконструкции участка улицы Достоевского между улицами Зайцева и Боровая с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина. Для Петрозаводска проект крайне важен, поскольку будет создан новый транспортно-логистический маршрут, который разгрузит центр города и обеспечит транспортную связность четырех районов", - сказал Парфенчиков.

По его словам, проект стоимостью около 7 млрд рублей прошел госэкспертизу. Правительство республики планирует привлечь федеральные средства.

Это будет первый автомобильный тоннель в Петрозаводске.

Кроме того, власти Карелии прорабатывают строительство 20 км дороги в объезд города, между двумя федеральными трассами на Санкт-Петербург и Ошту. Средства также планируют привлечь из федерального бюджета.

В целом за последние пять лет в Карелии обновлено почти 1,2 тыс. км региональных дорог, что в 24 раза больше показателей предыдущего аналогичного периода, добавил Парфенчиков. В 2024 году планируется ремонт более 200 км региональных дорог.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КАРЕЛИЯ
Отрасль: Строительство 

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