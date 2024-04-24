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"Россети Ленэнерго" - участник Российского международного энергетического форума

24 апреля 2024, 16:15 401 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин выступил на пленарном заседании Российского международного энергетического форума (РМЭФ). В рамках дискуссии эксперты обсудили вопросы импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, тарифного регулирования в энергетике, создания системообразующих сетевых организаций и другие актуальные темы.

«Ключевой фактор, позволяющий повышать качество и надежность электроснабжения потребителей, это реализация программы ремонта и технического обслуживания энергообъектов компании. В 2024 году на финансирование этой программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Россети Ленэнерго» заложили 5,2 млрд рублей. Благодаря системной работе компания значительно превосходит нормативные показатели, установленные для электросетевых компаний, по количеству технологических нарушений и длительности перерывов электроснабжения», – рассказал Игорь Кузьмин.

Руководитель также отметил, что в рамках реализации программы импортозамещения «Россети Ленэнерго» сотрудничают с отечественными предприятиями, научными учреждениями и центрами. Практически вся номенклатура основного оборудования иностранного производства имеет российские аналоги. Доля отечественного оборудования в общем объеме закупок «Россети Ленэнерго» составляет 99 %.

Российский международный энергетический форум – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли. Ключевые темы 2024 года: обеспечение энергетической безопасности, внедрение инновационных технологий, развитие энергетической инфраструктуры. Программа мероприятия включает конференции, круглые столы, стратегические сессии, семинары и презентации, посвященные актуальным вопросам и трендам энергетики.

Форум продлится с 24 по 26 апреля на площадке Экспофорума в Санкт-Петербурге.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, РМЭФ-2024
Отрасль: Электроэнергетика 

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