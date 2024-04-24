ПАО "Федеральная сетевая компания-Россети" ("Россети") объявило конкурс на реконструкцию ВЛ 220 кВ "Томь-Усинская ГРЭС - Теба" с отпайкой на ПС "Междуреченская" (Кемеровская область), сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о демонтаже участка ВЛ протяженностью около 37 км и строительстве нового протяженностью 40,8 км.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 3,359 млрд рублей. Шаг переторжки - 1,35 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля, итоги предполагается подвести 23 мая.

Согласно конкурсной документации, участок ВЛ переносится из зоны строительства второго пути Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал ОАО "РЖД") на перегонах "Карай - Чульжан", "Чульжан - Бельсу" и "Бельсу - Теба" (Южсиб, часть Транссиба).

"На всем протяжении трассы реконструируемый участок проходит по пересеченной, таежной местности, изрезанной многочисленными речками и ручьями", - говорится в документации.

После выполнения работ линия будет переименована в "ВЛ 220 кВ Междуреченская - Теба", ее протяженность составит 42,7 км.

Помимо демонтажа и строительства контракт включает в себя поставку оборудования и материалов, а также получение исходно-разрешительной документации. Срок окончания выполнения работ - февраль 2026 года, срок ввода объекта в эксплуатацию - август 2026 года.

Согласно открытым данным, ВЛ 220 кВ "Томь-Усинская ГРЭС - Теба" с отпайкой на подстанцию 220 кВ "Междуреченская" была введена в эксплуатацию в конце 1960-х годов. Общая протяженность ВЛ - около 84 км.