В Томске обсудили стратегию развития атомной энергетики

Ряд высших руководителей российской атомной отрасли приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Новая технологическая платформа атомной энергетики», которая проходит в Томске 23–25 апреля 2024 года. Мероприятие организовано на базе опорного вуза атомной промышленности – Томского политехнического университета – и посвящено 75-летию Сибирского химического комбината (АО «СХК», ЗАТО Северск), одного из старейших предприятий отрасли, которое входит в Топливный дивизион Росатома.

Модератором конференции выступил Евгений Адамов, научный руководитель отраслевого проекта «Прорыв», который направлен на создание новой технологической платформы атомной энергетики на базе технологий замкнутого топливного цикла. Именно в Томской области на площадке АО «СХК» реализуется ключевая инициатива проекта - строительство Опытно-демонстрационного энергокопмлекса четвертого поколения с инновационным реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300» и объектов пристанционного замкнутого топливного цикла.

В своем выступлении в режиме видеосвязи генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул необходимость повышения доли атомной энергии в энергобалансе страны до 25% к началу сороковых годов.

«Знаменательно поручение Президента страны о переходе от нынешних 20% (доли выработки АЭС) в энергобалансе до 25%. В соответствии с поручением мы должны обеспечить это к 2045 году, но я бы ставил задачу выйти на эти параметры в 2041-2042 годах. Задача действительно очень емкая, связанная с масштабным строительством», – отметил глава Росатома.

Алексей Лихачев подчеркнул, что задача отрасли – не только нарастить установленную мощность и выработку атомной генерации, но создать новую технологическую платформу на фундаменте накопленных знаний и научных исследований Росатома. «Наша идеология и подходы предполагают лидерскую роль Росатома в создании нового технологического уклада для всей страны в целом. В части атомной энергетики речь идет не об отдельных инновационных решениях по различным реакторам или компонентам топлива, а о том, чтобы задать новый технологический стандарт для всей мировой индустрии.

«Мы исходим из трех фундаментальных целей. Первая – принципиально новый уровень технологий ядерного топливного цикла с точки зрения эффективности использования природного урана и обращения с облученным топливом. Вторая цель – обеспечить атомную энергетику новым качеством безопасности. Третья цель - создание заделов для устойчивого развития «зеленой» энергетики на многие десятилетия вперед. Предстоит большая работа с международным сообществом. В ходе недавней встречи Президента России Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси уже поднимался вопрос развития ядерных технологий четвертого поколения. Это говорит о том, что мы участвуем и в формировании глобальной повестки, и в ее практической реализации», - подчеркнул Алексей Лихачев.

Первый заместитель генерального директора Росатом Александр Локшин в своем выступлении отметил, что именно российская атомная промышленность обладает наибольшим заделом для практического перехода к ядерной энергетике четвертого поколения, если рассматривать не отдельные реакторные установки, соответствующие тем или иным критериям МАГАТЭ, а целый комплекс технологий, включая как эксплуатацию АЭС, так и полный топливный цикл, в том числе обращений с отходами. Александр Локшин также обратил внимание на устойчивый рост мирового потребления энергии, который сохранится в будущем, и особую роль атомной энергетики, имеющей ряд преимуществ по сравнению и с традиционной тепловой генерацией, и с возобновляемой энергетикой на жизненном цикле, как в части экологии, так и экономики строительства и эксплуатации.

Сибирский химический комбинат задумывался в далеком 1949 году как крупнейший производственный комплекс для создания ядерного щита страны. В кратчайшие сроки были построены и введены в эксплуатацию заводы комбината, получены для оборонных целей и атомной энергетики обогащенный уран-235 и плутоний-239, запущены в работу промышленные ядерные реакторы, введена в эксплуатацию Сибирская атомная электростанция - первая промышленная АЭС в Советском Союзе, успешно внедрена уникальная центробежная технология на ультраскоростных центрифугах.

В настоящее время производственное ядро АО «СХК» составляют четыре завода по обращению с ядерными материалами: завод разделения изотопов, сублиматный, радиохимический и химико-металлургический заводы. Наличие уникального единого производственного комплекса, включающего аффинажное, конверсионное и разделительное производства, а также наличие схемы переработки и захоронения радиоактивных отходов, делают возможным выполнение переработки любых видов уранового сырья, с их предварительной очисткой.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом»( Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru