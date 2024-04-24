Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Компания «Хевел» и ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере образования и науки. Документ предусматривает расширение формата взаимодействия по разработке и реализации образовательных и научных инициатив в сфере солнечной энергетики.
Основными направлениями сотрудничества станут: совместная разработка целевых программ дополнительного обучения, повышения квалификации преподавателей и обучающихся по теме возобновляемой энергетики, непосредственное участие в учебном процессе специалистов компании, организация совместной научно-исследовательской деятельности, а также организация оплачиваемой производственной практики студентов. Все это позволит приблизить процесс обучения к производственным и бизнес- процессам, повысить уровень подготовки специалистов для высокотехнологичной отрасли, а студентам и выпускникам быстрее адаптироваться на производстве и освоить все технологические процессы.
«Мы давно и успешно взаимодействуем с университетом. В настоящее время на предприятии работает 80 выпускников ЧГУ по различным направлениям подготовки, это около 15% от общего количества сотрудников. В прошлом году в период летних каникул 5 студентов стажировались на производстве солнечных модулей», - отметил директор завода «Хевел» Виктор Тарасов.
Соглашение станет продолжением плодотворного сотрудничества компаний в сфере подготовки кадров для солнечной энергетики.
«Подписание данного соглашения для нас важно. Стратегическое сотрудничество с лидером российской солнечной энергетики даст нам новых специалистов высокого уровня, причем взаимодействие будет происходить сразу с несколькими факультетами: востребованы сейчас не только инженеры, но и специалисты других направлений. Такое партнерство поможет развитию и университета, и всей отрасли», - подчеркнул Андрей Александров, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
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