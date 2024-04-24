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"Хевел" и ЧГУ им. И.Н. Ульянова заключили соглашение о сотрудничестве

24 апреля 2024, 12:00 154 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК Хевел
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ГК «Хевел»

Фото: ГК «Хевел»

Компания «Хевел» и ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере образования и науки. Документ предусматривает расширение формата взаимодействия по разработке и реализации образовательных и научных инициатив в сфере солнечной энергетики.

Основными направлениями сотрудничества станут: совместная разработка целевых программ дополнительного обучения, повышения квалификации преподавателей и обучающихся по теме возобновляемой энергетики, непосредственное участие в учебном процессе специалистов компании, организация совместной научно-исследовательской деятельности, а также организация оплачиваемой производственной практики студентов. Все это позволит приблизить процесс обучения к производственным и бизнес- процессам, повысить уровень подготовки специалистов для высокотехнологичной отрасли, а студентам и выпускникам быстрее адаптироваться на производстве и освоить все технологические процессы.

«Мы давно и успешно взаимодействуем с университетом. В настоящее время на предприятии работает 80 выпускников ЧГУ по различным направлениям подготовки, это около 15% от общего количества сотрудников. В прошлом году в период летних каникул 5 студентов стажировались на производстве солнечных модулей», - отметил директор завода «Хевел» Виктор Тарасов.

Соглашение станет продолжением плодотворного сотрудничества компаний в сфере подготовки кадров для солнечной энергетики.

«Подписание данного соглашения для нас важно. Стратегическое сотрудничество с лидером российской солнечной энергетики даст нам новых специалистов высокого уровня, причем взаимодействие будет происходить сразу с несколькими факультетами: востребованы сейчас не только инженеры, но и специалисты других направлений. Такое партнерство поможет развитию и университета, и всей отрасли», - подчеркнул Андрей Александров, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

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Метки: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ХЕВЕЛ, ЧГУ, СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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