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Энергетики подвели итоги деятельности в рамках обеспечения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья

25 апреля 2024, 12:45 292 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

В «Мособлэнерго» подвели итоги работы по обеспечению надежности электроснабжения потребителей Московской области, охране труда и производственной безопасности за 2023 год. В рамках совещания руководства компании, руководителей структурных подразделений аппарата управления, главных инженеров 10 филиалов и начальников девяти строительно-монтажных участков рассмотрен ряд вопросов в области эксплуатации, ремонта и строительства объектов электроэнергетики, производственной безопасности и охраны труда.

В общем объеме работ, выполненных в рамках производственных программ в 2023 году, 37% проектов реализовано силами персонала строительно-монтажных участков. В том числе хозяйственным способом реализовано 34% капитального ремонта и 29% строительства и реконструкции объектов энергетики в рамках инвестиционной программы, включая мероприятия по технологическому присоединению потребителей к сетям. Также 59% работ по установке и замене приборов учета электроэнергии выполнены работниками компании.

Участники мероприятия обсудили данные статистики и анализа технологических нарушений в сетях за 2021–2023 годы и первый квартал 2024 года, представленные ситуационно-аналитическим центром. За 2023 год наименьшее количество технологических нарушений зафиксировано на объектах электросетевого хозяйства в Сергиево-Посадском, Краснознаменском и Щелковском филиалах компании.

По итогам совещания определены меры по предупреждению технологических нарушений, внедрению положительного опыта работы филиалов и усилению работы по производственной безопасности и охране труда.

Совещание аппарата управления и главных инженеров филиалов «Мособлэнерго» проводится ежегодно для повышения надежности работы электросетевого хозяйства компании, улучшения качества и надежности передачи электроэнергии потребителям Московской области.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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