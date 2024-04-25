До конца 2024 года планируется ввести первый участок объездной дороги протяженностью 8,3 км между селами Троицкое и Дальнее. В дальнейшем магистраль соединит федеральные трассы: Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Оха. На строительной площадке побывал глава региона Валерий Лимаренко.

Строительство объездной дороги имеет важное значение, так как позволит разгрузить действующий маршрут, проходящий непосредственно по улицам Южно-Сахалинска – это уменьшит количество пробок, улучшит экологическую обстановку и позволит преобразить центральный район города. Новая магистраль позволит разгрузить потоки, прежде всего, грузовых машин из портов, проходящих через областной центр.

Окончание строительства первого этапа западного объезда протяженностью 23,6 км намечено на 2026 год. Всего предстоит построить более 40 километров новой дороги. Участок магистрали от Троицкого будет проходить через горный массив и заканчиваться в Дальнем. Такое решение позволит вывести весь грузовой транспорт, которому не требуется заезд в областной центр, сразу на федеральную трассу Южно-Сахалинск – Оха.

– Фактически – это историческая трасса, которая в будущем может стать федеральной. И как только мы введем ее в эксплуатацию, город сразу задышит легче. Центр Южно-Сахалинска будет освобожден от грузового транспорта, пробок, которые создаются. Сократится количество дорожно-транспортных происшествий, ­– прокомментировал Валерий Лимаренко.

Сейчас на объекте ведутся земляные работы. На участке подготавливают технику для мостовых сооружений. Западный обход Южно-Сахалинска будет иметь две полосы движения.

- У нас будет 4 мостовых сооружения и 2 путепровода. Для этого потребуется 6 машин, 2 уже пришли. Одна на площадке собирается, вторая в порту в Холмске. До конца этого месяца планируется привезти еще 4 машины. Финансированием объект обеспечен в необходимом объеме, - отметил Максим Жоголев, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Отметим, в 2024 году более 15 километров региональных и межмуниципальных дорог Сахалина приведут в соответствие с нормативами. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и затронут участки в Томаринском, Холмском и Анивском районах, а также в Южно-Сахалинске. В регионе также продолжается работа по асфальтированию федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха. В прошлом году построено 59 км дороги на нескольких участках. К концу 2025 планируется завершить асфальтирование еще 112 километров.