ООО «Калужский кабельный завод» информирует о том, что участились случаи мошеннических действий путем рассылки предложений покупки кабельно-проводниковой продукции, грузоотправителем которой является якобы ООО «ККЗ». Информация направляется с адресов электронной почты, не принадлежащих заводу: sale@kczav.ru; sale@kcabelz.ru (могут использоваться и другие). На рассылаемой страничке размещен товарный знак предприятия, номенклатура, абонентский номер телефона, начинающийся на 8800……. (известные на данный момент 88005114899, 88003010274), а также индикатор «перейти на сайт». При переходе на сайт пользователь попадает на подложный копированный официальный сайт предприятия, то есть на сайт клон. В последующем, заинтересовавшимся клиентам в ходе телефонного разговора или электронной переписки мошенники предлагают заключить тройственный договор, которым якобы ООО «ККЗ» через фирму посредника обязуется доставить кабельно-проводниковую продукцию покупателю. При этом присылают поддельное гарантийное письмо, подписанное якобы директором предприятия Кононовым Г.П., с высокой точностью поддельной подписью и оттиском печати. Гарантийным письмом убеждают потенциального покупателя, что ООО «ККЗ» принимает на себя обязательства по полной юридической и материальной ответственности за поставку продукции. Цена на предлагаемую кабельно-проводниковую продукцию значительно ниже рыночной. Необходимо обратить внимание на тот факт, что подставные фирмы посредники являются вновь созданными организациями, период их создания до предложения сделки составляет небольшой промежуток времени – от недели до двух. Как правило, указывается высокий уставной капитал – от 2-х млн. рублей и выше. Данные действия носят мошеннический характер и направлены на хищение денежных средств, принадлежащих добросовестным покупателям. В приложении образцы документов, которые мошенники предоставляют покупателям.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть, проверяйте своих контрагентов, убедитесь в достоверности предоставляемых вам сведений.

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