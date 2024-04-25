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  • Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым

25 апреля 2024, 13:44 251 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. В ходе разговора обсуждались результаты работы Госкорпорации за прошлый год и задачи на предстоящий период.

«Государственная корпорация, которую вы возглавляете, имеет для страны стратегическое значение. Она фактически участвует во всех направлениях экономического и технологического развития. Это крупнейший производитель электроэнергии в России. Росатом вносит очень большой вклад в укрепление нашего научно-технологического суверенитета. Это научно-исследовательские и конструкторские работы, технологические изыскания, многие инновационные направления. Можно также говорить о целом ряде отраслей, где Росатом имеет ключевые заделы», — отметил Михаил Мишустин.

«По результатам прошлого года с точки зрения цифр и финансово-экономических показателей у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 трлн рублей. Среднегодовой рост за последние три года — около 34% по выручке. Такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности. И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, проектам технологического суверенитета, — более 80% в год», — сказал Алексей Лихачев.

Стенограмма беседы размещена на сайте Правительства РФ.

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Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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