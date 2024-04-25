СПЕЦКАБЕЛЬ посетил столичный градоначальник Сергей Собянин

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В первом квартале 2024 года кабельный завод «Спецкабель» достиг отличных производственных результатов: рост объемов выпуска продукции составил 10%. Впечатляющая динамика привлекла внимание мэра Москвы Сергея Собянина, который лично посетил предприятие.
Вице-президент «Спецкабеля» Сергей Лобанов проинформировал градоначальника, что компания демонстрирует рост производственных показателей, ежегодно увеличивая объемы выпуска на 15%. Из-за высокого спроса на кабельную продукцию строится новый современный завод, который позволит увеличить годовой выпуск кабелей до 40 000 километров.
В ходе визита Сергей Собянин ознакомился с цехом оптических кабелей, где выпускается широкий ассортимент кабельной продукции:
Мэр Москвы отметил, что Спецкабель – это яркий пример высокотехнологичного предприятия, а его продукция востребована в космической, атомной и других отраслях промышленности.
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