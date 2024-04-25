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СПЕЦКАБЕЛЬ посетил столичный градоначальник Сергей Собянин

25 апреля 2024, 16:45 75 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
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В первом квартале 2024 года кабельный завод «Спецкабель» достиг отличных производственных результатов: рост объемов выпуска продукции составил 10%. Впечатляющая динамика привлекла внимание мэра Москвы Сергея Собянина, который лично посетил предприятие.

Вице-президент «Спецкабеля» Сергей Лобанов проинформировал градоначальника, что компания демонстрирует рост производственных показателей, ежегодно увеличивая объемы выпуска на 15%. Из-за высокого спроса на кабельную продукцию строится новый современный завод, который позволит увеличить годовой выпуск кабелей до 40 000 километров.

В ходе визита Сергей Собянин ознакомился с цехом оптических кабелей, где выпускается широкий ассортимент кабельной продукции:

  • Сверхтонкие монтажные кабели для электронных устройств;
  • Бортовые кабели для авиационной и космической техники;
  • Судовые кабели, стойкие к воде и коррозии;
  • Полевые кабели для передачи данных и электропитания в полевых условиях.

Мэр Москвы отметил, что Спецкабель – это яркий пример высокотехнологичного предприятия, а его продукция востребована в космической, атомной и других отраслях промышленности.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.87

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