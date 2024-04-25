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Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Даниловском районе

25 апреля 2024, 12:00 355 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото М. Денисова. Mos.ru

Фото М. Денисова. Mos.ru

В новом квартале построят жилье, социальные и общественно-деловые объекты, в том числе школу, детский сад, колледж, гостиницу, а также офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны.

Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Даниловском районе (ЮАО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Комплексное развитие ждет территорию между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической — недалеко от станции метро “Павелецкая” и Павелецкого вокзала», — написал Мэр Москвы.

Площадь реорганизуемой территории — 9,37 гектара. В результате в Даниловском районе появится еще один современный городской квартал. Помимо жилья, здесь построят социальные и общественно-деловые объекты. В их числе — образовательный комплекс, включающий школу на 700 учеников и детский сад на 350 мест, инновационный образовательный колледж, рассчитанный на 1750 студентов, гостиница на тысячу номеров с физкультурно-оздоровительным комплексом, а также офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны.

Кроме того, благоустроят прилегающую территорию и проведут обустройство улично-дорожной сети. Это сделает новый район комфортным для жизни и работы.

Градостроительный потенциал реорганизуемой территории составляет 257,8 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 3,4 тысячи рабочих мест.

На сегодня Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 77 проектов комплексного развития территорий общей площадью более тысячи гектаров. На реорганизуемых участках планируется построить свыше 19,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано более 196 тысяч рабочих мест.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РЕНОВАЦИЯ, КРТ
Отрасль: Строительство 

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