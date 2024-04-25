С 24 по 26 апреля в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» проходит XII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2024). Мероприятие традиционно собирает лучших экспертов отрасли и дает им возможности для обмена опытом и информацией о технологических достижениях и научных разработках, обсуждения инновационных идей и направлений развития энергетической отрасли.

В этом году на Форум приехали более 8000 специалистов из 18 стран. Масштабная конгрессная программа объединила десятки тематических конференций, круглых столов, стратегических сессий, семинаров, презентаций, посвященных инновационному развитию ТЭК и вызовам, с которыми сталкивается энергетический сектор.

На семинаре «Современные подходы к проектированию и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи высокого напряжения» выступил ведущий инженер отдела проектирования систем РЗА энергообъектов и энергосистем АО «НТЦ ЕЭС» Дмитрий Саввин.

Он рассказал про моделирование воздушных и кабельных линий электропередачи от 6 кВ для расчета аварийных режимов сети, уставок устройств РЗА, определения места повреждения на линиях с помощью программного комплекса для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПВК «АРУ РЗА»).

В своем докладе Дмитрий обратил внимание собравшихся на неотъемлемую часть расчетных моделей – схемы замещения линий электропередачи. Параметры этих объектов зависят от множества факторов: характеристик оборудования, протяженности линий, взаимоиндукции с другими линиями. Чем точнее будут рассчитаны параметры, тем точнее, в конечном итоге, будет произведен расчет аварийного режима.

«Для более точного моделирования в ПВК «АРУ РЗА» реализован модуль расчета параметров ВЛ/КЛ, в котором производится расчет параметров схемы замещения прямой и нулевой последовательности. К ключевым особенностям модуля можно отнести наличие встроенной базы паспортных данных оборудования, возможность расчета в фазных координатах, экспорт параметров в модель сети. Этот модуль прошел тестирование в филиалах АО «СО ЕЭС» и внедрен в рабочую эксплуатацию», – поделился с участниками Дмитрий Саввин.

Кроме того, Дмитрий напомнил участникам семинара, что ПВК «АРУ РЗА» – это на 100% отечественная разработка, включая графический редактор, вычислительное ядро и расчетные алгоритмы. Это особенно актуально при переходе на программное обеспечение под управлением российских операционных систем. Комплекс полностью соответствует всем современным требованиям отрасли, постоянно развивается и совершенствуется.

Подробнее с презентацией Дмитрия Саввина можно познакомиться по ссылке.

Также в рамках Форума традиционно проходит специализированная выставка «Энергетика и электротехника» – одна из лучших площадок в России для демонстрации новинок энергетического оснащения промышленных предприятий и конструктивного диалога отраслевых специалистов. Крупнейшие российские и зарубежные производители, поставщики продукции и услуг представят на выставке свои новинки для энергетического рынка.

ПВК «АРУ РЗА» – полностью независимая отечественная разработка, включая вычислительное ядро, графический редактор и расчетные алгоритмы. В его основе лежит разработанная специалистами АО «НТЦ ЕЭС» платформа для построения систем автоматизированного проектирования (САПР) в сфере энергетики. Комплекс имеет множество новшеств по сравнению с предыдущим программным обеспечением. В частности, он позволяет моделировать ВИЭ и управляемые системы передачи переменного тока – различные устройства FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System). ПВК «АРУ РЗА» содержит максимально полную базу данных силового электрооборудования и устройств РЗА отечественных и зарубежных производителей, которая постоянно актуализируется в процессе обслуживания. Кроссплатформенная реализация программного обеспечения позволяет ПВК «АРУ РЗА» полноценно работать вне зависимости от типа операционной системы, в частности, под управлением разработанных в России операционных систем на базе Linux.

Программно-вычислительный комплекс введен в работу в Главном диспетчерском центре и во всех филиалах АО «СО ЕЭС» объединенных и региональных диспетчерских управлениях.

ПВК «АРУ РЗА» принят на вооружение службами РЗА во всех филиалах Системного оператора после проведения соответствующего обучения персонала по специальным программам, разработанным совместно с АО «НТЦ ЕЭС». Образовательными центрами АО «СО ЕЭС» уже выпущено несколько групп специалистов-расчетчиков, прошедших обучение по работе с новым комплексом. Изучение ПВК «АРУ РЗА» включено в программу повышения квалификации для специалистов отделов расчетов параметров настройки устройств РЗА. В АО «СО ЕЭС» организована система технической и консультационной поддержки пользователей, что позволяет эффективнее использовать возможности комплекса и определять направление его дальнейшего развития.

Программно-вычислительный комплекс обеспечивает решение прикладных задач по расчету токов короткого замыкания и автоматизированному выбору параметров срабатывания (уставок) РЗА с учетом текущей схемно-режимной ситуации в энергосистеме, а также позволяет анализировать действия устройств РЗА.

Помимо принятых в эксплуатацию в составе комплекса программных модулей также в этом году успешно прошел испытания и готовится к внедрению в промышленную эксплуатацию модуль определения места повреждения при коротких замыканиях на ЛЭП для диспетчерского персонала, а также модуль взаимодействия со специализированными комплексами АО «СО ЕЭС», такими как «СК-11», ИУС «ИС СРЗА», ИУС «CIM ЗРП», ОИК СК-11.

Разработанный по заказу Системного оператора ПВК «АРУ РЗА» используется не только в оперативно-диспетчерском управлении, он активно эксплуатируется в генерирующих компаниях, проектных институтах России и Казахстана, организациях и компаниях нефтегазовой отрасли. Он также применяется в процессе обучения в ряде вузов, готовящих специалистов по РЗА для энергетической отрасли.