До конца 2024 года благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в эксплуатацию введут почти 700 искусственных сооружений ― мостов, путепроводов, эстакад, ― расположенных на региональной и местной сети дорог.

Планируется отремонтировать, в том числе и капитально, 49,6 тыс. пог. м искусственных сооружений, расположенных на региональной и местной дорожной сети. Построить и реконструировать ― еще 11,3 тыс. пог. м. Работы пройдут не только на крупных объектах, но и на небольших мостах, играющих важную роль в обеспечении транспортной доступности населения.

«Бесперебойное движение транспорта по автомобильным дорогам невозможно без качественных и надежных искусственных сооружений. При этом обновление аварийных и предаварийных мостов и путепроводов, тем более строительство новых, требует значительного финансирования. В 2024 году на мероприятия, направленные на приведение к нормативам искусственных сооружений на региональной и местной дорожной сети, предусмотрено 79 млрд руб., в том числе 44,3 млрд руб. ― средства федерального бюджета», ― отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Великом Новгороде продолжается капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе. Сооружение, построенное в 1963 году, обеспечивает транспортную связь Лужского шоссе с федеральной трассой М-10 «Россия». Кроме того, это маршрут к крупнейшему в регионе химическому предприятию.

Протяженность объекта ― 480 пог. м. В процессе капитального ремонта восстановят несущую способность пролета сооружения, устроят выравнивающий слой бетона, гидроизоляцию и водоотвод. Заасфальтируют проезжую часть, которая будет отделена от тротуаров металлическим барьерным ограждением. С внешних сторон пролета смонтируют перильное ограждение. Завершить работы в полном объеме планируют до конца 2024 года.

Строительно-монтажные работы проводятся в технологические «окна» по согласованию с ОАО «РЖД» в условиях реверсивного движения транспортных средств. «Учитывая состояние сооружения, предшествующее ремонту, эти временные неудобства стоит потерпеть. Главное, чтобы мост стал безопаснее и комфортнее для проезда», ― рассказала местная жительница Валентина Семенова.

На улице Банзарова в Кяхте (Республика Бурятия) продолжается капитальный ремонт моста, который связывает центральную часть города с микрорайонами. Сооружение фактически возводят заново, оно заменит старый деревянный мост, признанный аварийным. Протяженность объекта ― 27 пог. м.

Работы на объекте ведутся с прошлого года. Подрядной организации осталось выполнить укладку асфальтобетонного покрытия как на самом сооружении, так и на подходах к нему. Подбор смесей для будущего покрытия уже прошел лабораторный контроль. Строительная готовность объекта составляет 80 %.

Местные жители очень ждут завершения работ. «Работая водителем, как никто другой, понимаешь, насколько важна дорожная сеть и транспортная доступность. В нашем городе преобладает частная застройка, и жителям сразу нескольких улиц станет удобнее добираться в центр. Здесь расположены все социально значимые объекты: автовокзал, две школы, детская спортивная школа, центр дополнительного образования, спортивный зал и другие учреждения», ― рассказал житель Кяхты Юрий Щербаков.

В Приморском районе Архангельской области продолжается капитальный ремонт путепровода у станции Исакогорка на трассе Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры. Сооружение, которое обеспечивает проезд в город Новодвинск, где расположено одно из крупнейших предприятий региона ― Архангельский ЦБК, ― находилось в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивало движение транспортных средств с нормативной нагрузкой.

Протяженность путепровода ― 157,5 пог. м, работы здесь длятся уже около года. «Я как житель Новодвинска, который постоянно перемещается по этой эстакаде, хочу сказать, что ее ремонт очень важен для нашего города. Каждый день по этому путепроводу проезжают сотни людей из Архангельска и близлежащих поселений, работающих на Архангельском ЦБК. Наш целлюлозно-бумажный комбинат является градообразующим предприятием. Важно, чтобы и дорога, и все искусственные сооружения на пути были безопасными и качественными. От этого зависит как работа предприятия, так и жизнедеятельность города в целом», ― рассказывает депутат Архангельского областного Собрания Леонид Капориков.

Капитальный ремонт путепровода ведется без остановки движения: для автомобилистов доступна левая полоса, на правой работы уже выполнены. Летом движение здесь будет производиться без ограничений.

Завершить весь объем строительно-монтажных работ и сдать объект в эксплуатацию подрядная организация должна уже этой осенью.