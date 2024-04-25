Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" разработал и запустил в производство специальный гибридный бронированный кабель с оптоволоконным модулем

"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" разработал и запустил в производство специальный гибридный бронированный кабель с оптоволоконным модулем

25 апреля 2024, 14:45 250 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

Технологи Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» разработали и запустили в производство специальный гибридный бронированный кабель ПБПнг(А)-HF с оптоволоконным модулем. Первая партия уже отправилась к заказчику.   

Это новый тип кабеля, который используется для передачи сигнала в системе широкополосного доступа и электроэнергии. В таком кабеле удачно объединен оптический и медный электрический провод, что позволяет одномоментно смонтировать кабель для электропитания удаленного устройства и передачи сигнала интернета, видеонаблюдения, связи или сигнализации. Это значительно экономит время монтажа, пространство для прокладки и денежные средства заказчика.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» постоянно развивает и совершенствует производство кабельной продукции, используя новейшие материалы и разработки российских ученых. Это позволяет обеспечить различные отрасли промышленности современным, безопасным и качественным кабелем.

Обсуждают на форуме (2)
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
25.04.2024
В этом году в ОЭЗ "Иннополис" ожидают запуска 4 крупных инвестпроектов
25.04.2024
Филиал "Кировэнерго" завершил работы по реконструкции энергообъектов в четырех населенных пунктах области
25.04.2024
ООО "Калужский кабельный завод" информирует о том, что участились случаи мошенничества
25.04.2024
Резидент ТОР впервые в Якутии обеспечил прямое сообщение между железнодорожным и водным транспортом для северного завоза
25.04.2024
"Россети Новосибирск" подвели итоги прошедшего отопительного сезона и начали подготовку к следующему
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+