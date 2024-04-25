Технологи Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» разработали и запустили в производство специальный гибридный бронированный кабель ПБПнг(А)-HF с оптоволоконным модулем. Первая партия уже отправилась к заказчику.

Это новый тип кабеля, который используется для передачи сигнала в системе широкополосного доступа и электроэнергии. В таком кабеле удачно объединен оптический и медный электрический провод, что позволяет одномоментно смонтировать кабель для электропитания удаленного устройства и передачи сигнала интернета, видеонаблюдения, связи или сигнализации. Это значительно экономит время монтажа, пространство для прокладки и денежные средства заказчика.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» постоянно развивает и совершенствует производство кабельной продукции, используя новейшие материалы и разработки российских ученых. Это позволяет обеспечить различные отрасли промышленности современным, безопасным и качественным кабелем.