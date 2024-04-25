ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядными организациями в рамках инвестиционной программы завершило масштабную реконструкцию подстанции 110 кВ (ПС) «Фотон». 25 апреля 2024 года в г. Симферополе состоялся торжественный ввод энергообъекта в эксплуатацию.

В официальной церемонии приняли участие заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, представитель администрации Черноморского РДУ Алексей Янов, генеральный директор

ГУП РК «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук.

ПС «Фотон» является одним из ключевых объектов сетевой инфраструктуры г. Симферополя и Симферопольского района и обеспечивает энергоснабжение более 25 тыс. потребителей.

Модернизация питающего центра началась в июле 2022 года. В рамках проекта была проведена замена двух силовых трансформаторов, в результате которой мощность энергоузла увеличилась более чем в 3 раза - с 40 МВА до 126 МВА. Также на ПС произведен демонтаж старого оборудования, установлено новое комплектное распределительное элегазовое устройство 110 кВ. Техническое перевооружение прошло и на закрытом распределительном устройстве 10 кВ. Кроме того, была смонтирована система релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи, учета электроэнергии, выполнен ремонт здания общеподстанционного пункта управления с благоустройством прилегающей территории. Все установленное оборудование отечественного производства, таким образом, предприятие выполняет президентскую программу импортозамещения.

Дистанционное управление ПС «Фотон» позволяет руководить процессами без привлечения персонала, что существенно сокращает время переключений, вывода в ремонт оборудования и ликвидации аварийных режимов. Общий объем затрат на модернизацию данного энергообъекта составил более 1 млрд руб.

Обновленная подстанция позволит повысить стабильность подачи энергии и сформировать резерв для подключения к электрическим сетям новых заявителей, а также дать стимул для перспективного развития г. Симферополя и прилегающих территорий. В частности, «Фотон» полностью обеспечивает электроэнергией новый развивающийся микрорайон столицы «Заводское».