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"Квадра" вложит более 570 млн руб в замену сетей и ремонт оборудования в Смоленске - власти

25 апреля 2024, 15:00 236 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax-russia.ru

Филиал АО "Квадра" - "Смоленская генерация" реализует инвестиционную программу по комплексной модернизации инфраструктуры в Смоленске, сообщил губернатор Василий Анохин.

"АО "Квадра" вложит более 570 млн рублей в замену изношенных магистральных сетей, а также в ремонт и реконструкцию генерирующего и теплосетевого оборудования. Кроме того, компания уже сейчас производит масштабное обновление турбоагрегатов Смоленской ТЭЦ-2 на сумму свыше 8 млрд рублей", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что реализация этих проектов позволит обеспечить надёжное теплоснабжение жителей Смоленска.

В пресс-релизе АО "Квадра" - "Смоленская генерация" говорится, что всего на Смоленской ТЭЦ-2 будет установлено два турбоагрегата: один - в конце этого года, второй - в конце 2025 года. Установленная электрическая мощность станции увеличится до 320 МВт, тепловая - до 815 Гкал/ч. Общая стоимость всех работ превысит 8 млрд рублей.

АО "Квадра" работает на территории Смоленского региона с 2006 года. С 1 января 2014 года энергокомпания находится в статусе ЕТО (единой теплоснабжающей организации) и является ответственной за теплоснабжение потребителей всего областного центра. Филиал объединяет теплосетевые и генерирующие активы компании в городе Смоленске, в том числе Смоленскую ТЭЦ-2 и порядка 140 км магистральных тепловых сетей.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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