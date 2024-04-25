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На Аушигерской ГЭС завершен капитальный ремонт гидроагрегата №3

25 апреля 2024, 15:15 194 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Фото: ПАО «РусГидро» Аушигерская ГЭС

Фото: ПАО «РусГидро» Аушигерская ГЭС

АО «Гидроремонт-ВКК» выполнил капитальный ремонт гидроагрегата №3 Аушигерской ГЭС. Станция является средней ступенью Каскада Нижне-Черекских ГЭС Кабардино-Балкарского филиала РусГидро.

Целью капитального ремонта было восстановление характеристик деталей гидроагрегата до заводских параметров. Специалисты устранили шероховатость зеркальной поверхности диска подпятника; загрязнение маслованн турбинного подшипника, верхнего и нижнего генераторного подшипников, износ уплотняющих элементов; износ неподвижных лабиринтных уплотнений направляющего аппарата и облицовки крышки турбины; абразивный и кавитационный износ потолочной части крышки турбины и рабочего колеса; абразивный износ цилиндра уплотнения вала турбины, колонн статора спиральной камеры, нижней части статора турбины, посадочного места нижнего кольца направляющего аппарата и внутренней части стаканов направляющего аппарата.

Сборка гидроагрегата, проведение функциональных и приемо-сдаточных испытаний прошли успешно.

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Метки: РУСГИДРО, АУШИГЕРСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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