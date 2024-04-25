Дорожники приступили к ремонту трассы Тамбов-Шацк, в ходе которого приведут в порядок два участка общей протяженностью 86 километров, сообщила пресс-служба правительства Тамбовской области.

Работы ведутся по госпрограмме "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области".

На ремонт дороги выделено почти 1,5 млрд рублей. Работы планируют завершить к 1 октября 2025 года.

"Объект сложный и заслуживает особого внимания. Работы проведут поэтапно. Ход работ держу на личном контроле и прошу подключиться общественный контроль - Народный фронт, депутатский корпус", - приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова, который поручил отремонтировать эту дорогу после многочисленных жалоб жителей.

В 2023 году по нацпроекту "БКД" в регионе обновлено 95 км дорог и 3 мостовых сооружения. По всем программам в минувшем году в нормативное состояние приведено более 320 км дорог.

В 2024 году в Тамбовской области в программу ремонта включили участки дорог общей протяженностью более 200 км. В том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 35,6 км, три объекта в Жердевском, Токаревском и Уваровском округах. По федеральному проекту "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 году на территории области планируют отремонтировать более 37 км дорог.