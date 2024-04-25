Специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подвели предварительные итоги прохождения отопительного сезона в регионе своего присутствия.

В целом, электросети Новосибирской области в период ОЗП 2023-24 годов отработали надежно, масштабных технологических нарушений допущено не было. По сравнению с прошлой зимой удалось не допустить значительных превышений показателей средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), а также средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi). Таким образом в компании могут уверенно сказать, что очередной осенне-зимний период пройден успешно.

Однако у энергетиков нет времени «почивать на лаврах». В суровых климатических условиях Сибири объекты электросетевого хозяйства подвергаются повышенным нагрузкам. Поэтому специалисты предприятия уже начинают подготовку к прохождению следующего отопительного сезона до официального подведения итогов предыдущего периода.

В марте 2024 года в компании были согласованы и утверждены соответствующие документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов и критерии оценки готовности подразделений.

В мае в каждом филиале уже будут составлены комплексные планы мероприятий, которые включат в себя проверку готовности не только оборудования, но и персонала.

При этом пообъектные планы технического обслуживания и ремонтов, которые позволяют предупредить возникновение технологических нарушений, будут сформированы именно на основе анализа прохождения минувшего ОЗП, а также по результатам постоянного и периодического контроля состояния электроустановок.

Для обеспечения надежной работы электросетей при максимуме нагрузок и в предстоящем отопительном сезоне специалистам «Россети Новосибирск» предстоит проделать масштабную подготовительную работу, в т.ч. в ходе реализации инвестиционной и ремонтной программ, а также в рамках комплексных тренировок и учений.