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"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения горных сел в Северной Осетии

25 апреля 2024, 17:00 334 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Мизур» в горной местности Алагирского района.

Энергообъект обеспечивает электроэнергией порядка четырех тысяч жителей четырех горных населенных пунктов, а также школу, два детских сада, котельную, медучреждение. Выполненные работы на подстанции «Мизур» позволят снизить риски повреждения оборудования энергообъекта и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

Сетевое оборудование подстанции принято на техническое обслуживание филиалом «Севкавказэнерго» в марте 2024 года. Один из ключевых энергообъектов высокогорного ущелья эксплуатируется с начала 1950-х годов. Ремонтно-эксплуатационные работы на подстанции не проводились многие годы, что приводило к частым перерывам электроснабжения потребителей.

Энергетики привели в нормативное состояние десятки единиц оборудования подстанции. В их числе – силовые трансформаторы, выключатели и разъединители. Оптимизированы схемы электроснабжения объекта, налажена работа устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Система РЗА при повреждении элемента или участка сети предотвращает развитие нештатной ситуации, снижая вероятность возникновения системного технологического нарушения.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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