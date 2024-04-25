Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в 2024 году провели плановое тепловизионное обследование оборудования 92 подстанций 35-110 кВ и 58 высоковольтных линий электропередачи.

Комплекс мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года. Тепловизионное обследование – один из современных методов проверки электросетевого оборудования. Своевременное выявление и устранение дефектов помогает эффективно спланировать сроки и объем дальнейшего ремонта. Диагностику энергообъектов специалисты проводят без ограничения электроснабжения потребителей.



Всего в 2024 году энергетики обследуют данным методом более 220 подстанций и линий электропередачи 35-110 кВ.