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"Россети Северный Кавказ" провели тепловизионную диагностику 150 энергообъектов в Дагестане

25 апреля 2024, 15:30 189 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в 2024 году провели плановое тепловизионное обследование оборудования 92 подстанций 35-110 кВ и 58 высоковольтных линий электропередачи.

Комплекс мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года. Тепловизионное обследование – один из современных методов проверки электросетевого оборудования. Своевременное выявление и устранение дефектов помогает эффективно спланировать сроки и объем дальнейшего ремонта. Диагностику энергообъектов специалисты проводят без ограничения электроснабжения потребителей.

Всего в 2024 году энергетики обследуют данным методом более 220 подстанций и линий электропередачи 35-110 кВ.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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