РусГидро открыло 300 зарядных станций для электромобилей

Сеть зарядных комплексов РусГидро для электромобилей расширилась до 300 и уже охватывает 37 регионов России. Юбилейная ЭЗС была открыта в Перми. Большинство станций работают в Приморском крае – 75 штук. На втором месте Амурская область – 19 ЭЗС, далее Омская область – здесь их 17.

На электроэнергии, отпущенной с ЭЗС РусГидро, электромобили проехали более 16 млн километров, что позволило сэкономить свыше 1,5 млн литров бензина. В 2023 году компания реализовала масштабный проект «Новый Шелковый путь», установив ЭЗС на всей протяженности трассы «Владивосток-Москва». Это дало автолюбителям возможность передвигаться на электромобиле между городами России.

В ближайшее время первые два комплекса ЭЗС РусГидро будут размещены на 378 километре трассы М-11 «Нева». Соглашение о развитии сети зарядных комплексов на скоростных дорогах Автодора подписано в конце марта на международной выставке-форуме «РОССИЯ».

Также в рамках развития электрозарядной инфраструктуры во Владивостоке и Южно-Сахалинске работает электрокаршеринг РусГидро Green Crab. Автолюбителям доступна поминутная, 12-часовая или посуточная аренда электромобилей, управление которой осуществляется через мобильное приложение. Зарядить машину можно бесплатно на ЭЗС РусГидро.