В особой экономической зоне «Иннополис» планируют запустить как минимум четыре крупных инвестпроекта, об этом «Ъ-Казань» рассказал генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов.

«В настоящее время проводится большая работа по локализации нескольких крупных проектов на площадку в Индустриальный парк "Лаишево". В большей степени это производственные проекты, которые концептуально дополняют нашу стратегию по развитию высокотехнологичного кластера»,— поделился Ренат Халимов.

Сейчас уже ведется строительство производственных корпусов ряда резидентов, которые уже прошли Наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис». В ближайшее время будут запущены новые импортозамещающие производства и продукты, пользующиеся спросом в стране.

Помимо этого, в этом году в г. Иннополис состоится открытие крупнейшего ЦОД в Поволжье, первого в наукограде отеля, запуск новых высокотехнологичных проектов на базе технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк». Также планируется завершение строительства двух новых технопарков, рассказали «Ъ-Казань» в пресс-службе ОЭЗ.