Андрей Максимов принял участие в VII Международной онлайн-конференции «Управление рисками в энергетике - 2024», на которой рассказал участникам об основных принципах запущенной в этом году в России системы низкоуглеродной сертифиции.

«Основная идея - создание системы, при которой компании и потребители получают сертификаты за каждую единицу электроэнергии, произведённой ими из возобновляемых источников энергии», — пояснил Андрей Максимов.

Директор Департамента развития электроэнергетики напомнил, что в России большой низкоуглеродный баланс. В частности, более 37% электроэнергии вырабатывается на безуглеродных источниках электроэнергии, а общий объём до 400 млн МВт•ч в год.

«Со стороны производителя низкоуглеродные сертификаты — это дополнительный источник для инвестиций, а для потребителей возможность подтверждения экологичности своего энергопотребления с помощью инструмента, который легко верифицируется и может быть использован для подтверждения международной и другой отчётности по низкоуглеродному производству», — отметил Андрей Максимов.

Директор Департамента добавил, что с февраля этого года, система заработала в полноценном режиме, определён единый уполномоченный оператор введения реестра низкоуглеродных сертификатов и атрибутов генерации. В частности, он отметил, что зарегистрированы уже 117 объектов генерации общей мощностью почти 3 ГВт.

«Система сертификации создана в рамках той работы, которую Россия проводит по взятому на себя обязательству по Парижскому соглашению и решениям ООН», — рассказал он.

Кроме того, Андрей Максимов отметил, что развивается сотрудничество с другими странами по гармонизации систем сертификации происхождения электроэнергии.