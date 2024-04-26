Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Андрей Рюмин подвел итоги работы Группы "Россети" в осенне-зимний период 2023/2024 годов

26 апреля 2024, 15:45 263 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

В Москве под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова состоялось Всероссийское совещание об итогах прохождения отопительного сезона 2023/2024 годов, на котором выступил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Он рассказал об основных результатах работы Группы «Россети» и текущих задачах.

Глава компании подчеркнул, что прошедший осенне-зимний период (ОЗП) был отмечен ростом числа и масштаба опасных природных явлений, повлиявших на деятельность сетевого комплекса. Например, в феврале 2024 года после «ледяного» дождя в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях энергетики заменили более 3,3 тыс. поврежденных опор ЛЭП. Для сокращения сроков восстановления электроснабжения потребителей «Россети» направляли в пострадавшие регионы бригады дочерних организаций из соседних субъектов РФ.

В целом по стране в ходе прохождении ОЗП к проведению аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность свыше 10,5 тыс. бригад – 52 тыс. человек, более 25 тыс. единиц спецтехники. Несмотря на сложную погоду, Группа «Россети» улучшила один из показателей, характеризующих надежность электроснабжения: средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки уменьшилась на 11% в сравнении с предыдущим периодом.

«В прошлом году фактический объем финансирования мероприятий ремонтной программы по Группе «Россети» составил 104 млрд рублей. Сейчас во всех регионах уже активно идет работа по подготовке к следующей зиме. В план работ включен ремонт более 82 тыс. километров линий электропередачи, 44 тыс. единиц подстанционного оборудования», – отметил Андрей Рюмин.

Участники совещания также рассмотрели другие актуальные вопросы функционирования сетевого комплекса, в частности, реализацию программ повышения надежности, обеспечение электроснабжения приграничных территорий и новых регионов России.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, АНДРЕЙ РЮМИН, ОЗП
Отрасль: Электроэнергетика 
RISK
6.24

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
26.04.2024
На Рыбинской ГЭС внедрено дистанционное управление распределительными устройствами
26.04.2024
Более 8000 человек стали участниками Фестиваля радиоэлектроники в НИУ "МЭИ"
26.04.2024
Федор Опадчий: "Дальнейший неконтролируемый рост связанной с майнингом нагрузки в отдельных частях ЕЭС невозможно обеспечить традиционными способами развития энергосистемы"
26.04.2024
Топ-менеджеры GENESIS посетили выставку CHINAPLAS в Шанхае
26.04.2024
Конференция Wire Plaza пройдет в Москве 4-6 июня
Другие новости рубрики Встречи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+