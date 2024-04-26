В Москве под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова состоялось Всероссийское совещание об итогах прохождения отопительного сезона 2023/2024 годов, на котором выступил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Он рассказал об основных результатах работы Группы «Россети» и текущих задачах.

Глава компании подчеркнул, что прошедший осенне-зимний период (ОЗП) был отмечен ростом числа и масштаба опасных природных явлений, повлиявших на деятельность сетевого комплекса. Например, в феврале 2024 года после «ледяного» дождя в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях энергетики заменили более 3,3 тыс. поврежденных опор ЛЭП. Для сокращения сроков восстановления электроснабжения потребителей «Россети» направляли в пострадавшие регионы бригады дочерних организаций из соседних субъектов РФ.

В целом по стране в ходе прохождении ОЗП к проведению аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность свыше 10,5 тыс. бригад – 52 тыс. человек, более 25 тыс. единиц спецтехники. Несмотря на сложную погоду, Группа «Россети» улучшила один из показателей, характеризующих надежность электроснабжения: средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки уменьшилась на 11% в сравнении с предыдущим периодом.

«В прошлом году фактический объем финансирования мероприятий ремонтной программы по Группе «Россети» составил 104 млрд рублей. Сейчас во всех регионах уже активно идет работа по подготовке к следующей зиме. В план работ включен ремонт более 82 тыс. километров линий электропередачи, 44 тыс. единиц подстанционного оборудования», – отметил Андрей Рюмин.

Участники совещания также рассмотрели другие актуальные вопросы функционирования сетевого комплекса, в частности, реализацию программ повышения надежности, обеспечение электроснабжения приграничных территорий и новых регионов России.