Экспертная группа Ассоциации «Цифровая энергетика» по формированию стратегии цифровой трансформации электроэнергетики провела заседание, посвящённое рассмотрению системы геотехнического мониторинга — разработки компании «Центр 2М». По итогам заседания было принято решение о включении проекта в ежегодный Альманах лучших цифровых практик.

Альманах Ассоциации — сборник аналитических работ и информации о цифровых проектах, созданных российскими компаниями и рекомендованных к использованию и тиражированию в отрасли.

Представители экспертной группы обсудили тематики, которые войдут в новое издание, такие как решения в области экологического мониторинга и ИИ в электроэнергетике, а также выдвинули инициативу дополнить его содержание материалами о методиках оценки цифровой зрелости компаний отрасли и о деятельности индустриального центра компетенций «Электроэнергетика».

С выпусками Альманаха за предыдущие годы можно ознакомиться на сайте Ассоциации.