Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Экспертная группа Ассоциации «Цифровая энергетика» по формированию стратегии цифровой трансформации электроэнергетики провела заседание, посвящённое рассмотрению системы геотехнического мониторинга — разработки компании «Центр 2М». По итогам заседания было принято решение о включении проекта в ежегодный Альманах лучших цифровых практик.
Альманах Ассоциации — сборник аналитических работ и информации о цифровых проектах, созданных российскими компаниями и рекомендованных к использованию и тиражированию в отрасли.
Представители экспертной группы обсудили тематики, которые войдут в новое издание, такие как решения в области экологического мониторинга и ИИ в электроэнергетике, а также выдвинули инициативу дополнить его содержание материалами о методиках оценки цифровой зрелости компаний отрасли и о деятельности индустриального центра компетенций «Электроэнергетика».
С выпусками Альманаха за предыдущие годы можно ознакомиться на сайте Ассоциации.
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