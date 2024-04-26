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Ассоциация "Цифровая энергетика" формирует Альманах лучших цифровых практик — 2024

26 апреля 2024, 11:14 144 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация Цифровая энергетика

Экспертная группа Ассоциации «Цифровая энергетика» по формированию стратегии цифровой трансформации электроэнергетики провела заседание, посвящённое рассмотрению системы геотехнического мониторинга — разработки компании «Центр 2М». По итогам заседания было принято решение о включении проекта в ежегодный Альманах лучших цифровых практик.

Альманах Ассоциации — сборник аналитических работ и информации о цифровых проектах, созданных российскими компаниями и рекомендованных к использованию и тиражированию в отрасли.

Представители экспертной группы обсудили тематики, которые войдут в новое издание, такие как решения в области экологического мониторинга и ИИ в электроэнергетике, а также выдвинули инициативу дополнить его содержание материалами о методиках оценки цифровой зрелости компаний отрасли и о деятельности индустриального центра компетенций «Электроэнергетика».

С выпусками Альманаха за предыдущие годы можно ознакомиться на сайте Ассоциации.

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Метки: АССОЦИАЦИЯ ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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