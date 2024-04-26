Специалисты Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» продолжают техническое переоснащение участка воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Исаково - Гранитная и Исаково - Челябинская ТЭЦ 1 c отпайками» в Ленинском и Центральных районах города Челябинска.

В рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» энергетики выполнят работы по замене грозозащитного троса на участке протяженностью три километра. Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи и представляет собой заземлённый молниеотвод, натянутый вдоль воздушной ЛЭП над проводами и предназначенный для защиты проводов от прямых ударов молнии, последствием которых может стать перенапряжение в сети и отключение потребителей.

Замена отслужившего свой срок грозотроса на новый, современный необходима для обеспечения надежного и качественного электроснабжения клиентов в течение грозоопасного сезона, а также для исключения его обрыва при отрицательных температурах в осенне-зимний период.

В результате проведенных мероприятий повысится надежность электроснабжения жителей части Ленинского и Центрального районов города Челябинска, в т.ч. 93 социально значимых объектов. Филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» направил на эти цели 1 миллион 759 тысяч рублей.