Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Энергетики "Россети Урал" повышают надежность электроснабжения жителей Центрального и Ленинского районов Челябинска

Энергетики "Россети Урал" повышают надежность электроснабжения жителей Центрального и Ленинского районов Челябинска

26 апреля 2024, 13:45 322 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» продолжают техническое переоснащение участка воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Исаково - Гранитная и Исаково - Челябинская ТЭЦ 1 c отпайками» в Ленинском и Центральных районах города Челябинска.

В рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» энергетики выполнят работы по замене грозозащитного троса на участке протяженностью три километра. Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи и представляет собой заземлённый молниеотвод, натянутый вдоль воздушной ЛЭП над проводами и предназначенный для защиты проводов от прямых ударов молнии, последствием которых может стать перенапряжение в сети и отключение потребителей.

Замена отслужившего свой срок грозотроса на новый, современный необходима для обеспечения надежного и качественного электроснабжения клиентов в течение грозоопасного сезона, а также для исключения его обрыва при отрицательных температурах в осенне-зимний период.

В результате проведенных мероприятий повысится надежность электроснабжения жителей части Ленинского и Центрального районов города Челябинска, в т.ч. 93 социально значимых объектов. Филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» направил на эти цели 1 миллион 759 тысяч рублей.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
26.04.2024
Андрей Рюмин подвел итоги работы Группы "Россети" в осенне-зимний период 2023/2024 годов
26.04.2024
АО "Марпосадкабель" празднует юбилей
26.04.2024
"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией почти 700 новых потребителей в Кабардино-Балкарии
26.04.2024
На Рыбинской ГЭС внедрено дистанционное управление распределительными устройствами
26.04.2024
"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения более 50 тысяч жителей в Югре
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+