Специалисты «Мособлэнерго» в апреле 2024 года приступили к работам по увеличению мощности электроснабжения объекта торговли и общепита, расположенного на Можайском шоссе в Перхушково Одинцовского г. о. По договору технологического присоединения энергетики увеличат мощность с 7,5 кВт до 150 кВт.

От трансформаторной подстанции ТП-313227 энергетики проложат кабельную линию КЛ-0,4 кВ до главного распределительного щита заявителя протяженностью 300 м. На начальном этапе земляные работы проводились ручным способом в непростых условиях из-за большого количества воды после таяния снега. Также в ближайшее время в самой подстанции запланирована замена трансформатора мощностью 160 кВА на 400 кВА. Все мероприятия предполагается завершить до конца мая.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.