Председатель Правления АО «Системный оператор ЕЭС» Федор Опадчий выступил с докладом о режимно-балансовой ситуации в минувший отопительный сезон и задачах на предстоящий период на Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2023–2024 годов, актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли».

Совещание прошло 26 апреля в павильоне Координационного центра Правительства РФ на ВДНХ под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

Глава Системного оператора проанализировал динамику потребления электроэнергии. В 2023 году в России в сравнении с показателями 2022 года оно возросло на 1,4% (с учетом новых территорий – на 2,9%). В технологически изолированных энергосистемах Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа и Норильско-Таймырской энергосистеме этот показатель увеличился на 2,5%.

«В текущем году рост потребления электроэнергии в России ускорился. Его основным драйвером являются розничные потребители, на долю которых приходится более 50% от всего потребления. С начала года по этой группе потребителей, включая население, увеличение составило 4,5%. Также среди лидеров по росту потребления: крупные центры обработки данных +67,5%, машиностроение +10,1%, химическая промышленность и нефтепереработка +3,9% и добывающая промышленность +2,7 %», – отметил Федор Опадчий.

В целом с начала года по состоянию на 22.04.2024 потребление электроэнергии в России увеличилось на 3,7% (без учета дополнительного дня високосного года) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост потребления в технологически изолированных энергосистемах составил 2,6%.

Максимум потребления мощности энергосистемы России в ОЗП 2023/2024 года составил 173,8 ГВт. Это значение, достигнутое 11 декабря 2023 года, является абсолютным максимумом для энергосистемы России. Оно превышает максимум 2022 года почти на 10 ГВт и на 5,2 ГВт выше предыдущего абсолютного максимума, зафиксированного в начале 2023 года. По прогнозу Системного оператора в следующем ОЗП максимум потребления мощности в энергосистеме России может достичь 176 ГВт.

При прохождении ОЗП 2023/2024 года новые исторические максимумы потребления мощности также были установлены в ЕЭС России, объединенных энергосистемах Востока, Сибири, Урала, Центра, Северо-Запада и в 16 территориальных энергосистемах.

Важная часть доклада была посвящена наблюдаемому в ЕЭС России росту нагрузки Центров обработки данных, включая майнинг криптовалют. Глава Системного оператора сообщил, что по состоянию на апрель 2024 года объем фактически присоединенной мощности ЦОД без учета «серого» майнинга в энергосистеме оценивается в 2576 МВт, еще почти столько же имеют утвержденные техусловия на технологическое присоединение. А в целом, по оценке Системного оператора, мощность ЦОДов, включая весь майнинг, в обозримой перспективе может вырасти до 9630 МВт.

«Дальнейший неконтролируемый рост нагрузки, связанной с майнингом, в отдельных частях ЕЭС невозможно обеспечить традиционными способами развития энергосистемы, поэтому, безусловно, требуется нормативное регулирование этой деятельности как минимум в зонах прогнозного энергодефицита», – подчеркнул глава Системного оператора.

Федор Опадчий обратил внимание на повышенную аварийность объектов генерации в ОЭС Востока и юго-восточной части ОЭС Сибири – тех регионах, где сохраняются высокие темпы роста энергопотребления. Так, в прошедшем отопительном сезоне за декабрь 2023 – февраль 2024 года среднее значение ремонтного снижения мощности по аварийным и неотложным заявкам на ТЭС юго-восточной части ОЭС Сибири составило 674 МВт. В сравнении с прошлым ОЗП 2022/2023 эта величина возросла в 2,8 раза. В ОЭС Востока в ОЗП 2023/2024 максимально в аварийный ремонт было выведено 1700 МВт генерации, что составляет 25,6% от общей установленной мощности тепловых электростанций этой объединенной энергосистемы.