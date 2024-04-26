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Гидротехническое сооружение "Новая Портовая" появится в Казани

26 апреля 2024, 10:24 163 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Wikimedia Commons/A. Savin (FAL)

Фото: Wikimedia Commons/A. Savin (FAL)

Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на первый и второй этап строительства гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Казани. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Строительство берегоукрепительного сооружения разделено на два этапа. Протяженность первого участка работ составит 2,6 км, а второго – 3,8 км. Монтаж конструкций гидротехнического объекта предусмотрен как с земли, так и из акватории при помощи плавательных средств.

Кроме того, здесь демонтируют стальные водопроводы и сети освещения лодочной станции из зоны планируемого размещения линейного объекта, а также переустроят сети ливневой канализации за границу зоны размещения сооружения.

Строительство гидротехнического сооружения входит в программу проекта «Новая Портовая» по реновации бывшей промзоны у речного порта Казани, частью которого является набережная Волги в районе улица Портовая.

Застройщик – Исполнительный комитет муниципального образования города Казани.

Проектировщик – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ТАТАРСТАН
Отрасль: Строительство 

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