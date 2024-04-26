Состоялась встреча председателя правления Госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко с Губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Трасса М-4 «Дон» на сегодняшний день является ключевой для Государственной компании. Она выполняет сейчас важную стратегическую задачу - соединяет регионы Азово-Черноморского побережья с Центральной и Северо-Западной Россией. За последние 4 года была проделана глобальная работа по развитию трассы и мы продолжаем ее активно развивать», - сказал Вячеслав Петушенко.

Он напомнил об огромной поддержке Ростовской области при проведении работ на обходе Аксая, который был построен в прошлом году, и выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество при реализации проекта реконструкции М-4 «Дон» на участке км 933 – км 1024.

Сейчас ведется подготовка к реализации данного проекта, он уже прошел Главгосэкспертизу. Однако есть ряд вопросов, для решения которых необходимо активное участие региона. Например, передача земельных участков и переустройство коммуникаций.

Вячеслав Петушенко подчеркнул, что на период реконструкции будут сохранены 4 полосы движения, тем не менее скоростной режим будет снижен в целях безопасности.

После завершения работ жители России смогут беспрепятственно добраться на юг по шестиполосной трассе от Каменска-Шахтинска до поселка Новоперсиановка Ростовской области.

Перед встречей председатель правления Госкомпании совместно с руководящим составом Автодора проехал по всей М-4 «Дон» от Москвы до Ростова-на-Дону.

Они осмотрели участки с 804 по 933 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. В рамках комплексного обустройства выполняют мероприятия по расширению проезжей части до 6 полос на участке с 907 по 925 км. Также монтируют электроосвещение, устанавливают оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.

На всем протяжении участка с 804 по 933 км идут работы по оснащению трассы необходимыми средствами безопасности, включая установку барьерного и сетчатого ограждений, информационных щитов и дорожных знаков. Завершить работы планируется в июне текущего года.

В общей сложности на объекте задействовано не менее 500 человек и 180 единиц техники.