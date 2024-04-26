Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в режиме телемоста из Москвы дал команду на сбойку тоннеля на обходе Шкотово – Смоляниново на Транссибе (Приморский край) и открытие движения по новому второму пути БАМа на перегоне Дюанка – Токи (Хабаровский край).

В 2024 году отмечается 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Строительство железнодорожных объектов выполняется в рамках II этапа модернизации Восточного полигона.

«Этот год для нас особенный, год 50-летия БАМа. Для нас этот праздник является поводом внести свой вклад в историю великой магистрали и доказать, что связь времен не утрачена. Сегодня, как и полвека назад, БАМ живет и развивается, прирастает путями и разъездами, тоннелями и мостами. На всем протяжении БАМа нам предстоит проложить сплошные вторые пути, по сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур», – отметил Олег Белозёров.

Перегон Дюанка – Токи стал пятым объектом на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, где в этом году РЖД открыли движение по новой инфраструктуре. Завершение работ стало финальным этапом в обновлении Ванинского транспортного узла, который обслуживает тихоокеанские порты в Татарском проливе, и является ключевым логистическим звеном в сообщении с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Магаданской областью.

В ходе строительства на перегоне было переработано более 640 тыс. м³ грунта. Массивные по объему земляные работы потребовались из-за сложного рельефа. Уложено 11 км нового пути и 11 стрелочных переводов, возведено 3 моста, реконструированы 2 водопропускные трубы. Кроме того, было протянуто более 200 км различных кабельных коммуникаций.

До конца года на участке от Комсомольска-на-Амуре до Ванино РЖД модернизируют еще 21 перегон, уложат более 300 км вторых путей. Это позволит увеличить провозную способность всей линии с 40 до 82 млн тонн.

Участок Шкотово – Смоляниново – одно из барьерных мест в Приморье. Из-за сложного рельефа здесь требуется использовать подталкивающие локомотивы для движения грузовых составов, что снижает пропускную способность. Строящийся обход будет иметь общую протяженность около 10 км, включая два однопутных тоннеля длиной по 1450 и 1420 м. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить вес грузовых поездов с 6300 до 7100 тонн без использования дополнительной тяги и повысить провозную способность участка в 1,4 раза, до 102,3 млн тонн.

Объем инвестиций в строительство обхода участка Шкотово – Смоляниново – 28,8 млрд рублей.