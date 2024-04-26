Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода строительства завода по выпуску кабельной продукции вблизи села Новлянское городского округа Воскресенск.

В рамках первой очереди строится здание общей площадью порядка 7,2 тыс. квадратных метров, его готовность составляет 82%. В настоящее время ведутся отделочные работы, благоустройство территории и монтаж внутренних инженерных систем.В здании предусмотрены комнаты приема пищи, медпункт и прачечная.

На предприятии будут перерабатывать медный проводник в объеме до 4 тыс. тонн в год, алюминий - до 1,5 тыс. тонн и оптический кабель до 22,8 тыс. километров в год. Режим работы предприятия будет 4-х сменный. Реализация продукции предполагается не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Строительство запущено в июле 2022 года, завершить объект планируют в июне 2025 года.

Предприятие «Белтелекабель» является членом Международной ассоциации производителей кабельно-проводниковой продукции и входит в Ассоциацию кабельных заводов России и СНГ. Продукцию компании знают в России, Молдавии, Казахстане, Киргизии и странах Прибалтики.