Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Монтажный кабель повышенной гибкости для робототехники от компании "Спецкабель" на РМЭФ

26 апреля 2024, 11:44 103 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: elec.ru
Авторы и источники / Правообладателям

25 апреля прошёл второй день Российского Международного энергетического форума (РМЭФ). В мероприятии участвуют различные компании, среди которых как представители рынка электротехники, так и других отраслей, в том числе и кабельной.

Один из участников – завод «Спецкабель», представляющий образцы собственной продукции. Особое внимание на стенде компании уделено монтажному кабелю повышенной гибкости для робототехники «СКЛОН». Данный продукт активно используется также при строительстве вагонов, подвижного состава, прокладывается между вагонами. Главное преимущества данного кабеля – прочность и способность выдерживать высокую нагрузку.

Как рассказали представители завода корреспонденту Elec.ru, продукт разрабатывался в рамках программы по импортозамещению. Специалисты Спецкабеля стремились повторить немецкие технологии, однако в результате российский кабель в несколько раз превзошел зарубежный продукт по уровню прочности.

Отметим, что кабель «СКЛОН» применяется в различных сферах: промышленной, транспортной и многих других.

Обсудить на форуме
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, РМЭФ-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
26.04.2024
Глава "Автодора" обсудил с Губернатором Ростовской области перспективы развития М-4 "Дон"
26.04.2024
НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие работе XIII Форума безопасного интернета
26.04.2024
"Россети Кубань" отремонтировала 100 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне
26.04.2024
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ АБСОЛЮТ КАБЕЛЬ, закупленного на маркетплейсе ОЗОН
26.04.2024
Гидротехническое сооружение "Новая Портовая" появится в Казани
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+