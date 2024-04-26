25 апреля прошёл второй день Российского Международного энергетического форума (РМЭФ). В мероприятии участвуют различные компании, среди которых как представители рынка электротехники, так и других отраслей, в том числе и кабельной.

Один из участников – завод «Спецкабель», представляющий образцы собственной продукции. Особое внимание на стенде компании уделено монтажному кабелю повышенной гибкости для робототехники «СКЛОН». Данный продукт активно используется также при строительстве вагонов, подвижного состава, прокладывается между вагонами. Главное преимущества данного кабеля – прочность и способность выдерживать высокую нагрузку.

Как рассказали представители завода корреспонденту Elec.ru, продукт разрабатывался в рамках программы по импортозамещению. Специалисты Спецкабеля стремились повторить немецкие технологии, однако в результате российский кабель в несколько раз превзошел зарубежный продукт по уровню прочности.

Отметим, что кабель «СКЛОН» применяется в различных сферах: промышленной, транспортной и многих других.