Авторы и источники / Правообладателям Проект яхтенной гавани на территории Южного порта. Рендеры Москомархитектуры

​Новая яхтенная гавань в Южном порту станет самой большой по количеству стояночных мест в Москве и области и второй по значимости в России после Сочи, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что марина вместимостью 200 судов, а также причал на 50 катеров будут отличаться масштабом и уникальным набором инфраструктуры.

«В Москве и области существуют разные возможности для водных путешествий, хотя до конца потенциал этой акватории еще не раскрыт. Например, здесь можно создавать гавани с комплексной инфраструктурой для обслуживания судов, местами для отдыха – ресторанами, магазинами, сервисными зонами и прибрежным променадом. Девелоперы продолжают создавать такие точки притяжения, используя потенциал прибрежных территорий в полной мере», – сказал Сергей Кузнецов.

Помимо большой марины для яхт, на набережной Южного порта планируется строительство причала для 50 легкомоторных судов, а также первой в городе остановки для водного электротакси, рассчитанной на четыре лодки.

Кроме того, появятся разные спортивно-развлекательные опции у воды, включая возможности для речных видов спорта: сапсёрфинга, вейксёрфинга и вейкбординга, плавания на байдарках.

Окружать яхтенную гавань Южного порта будет парящий на высоте 30 метров от земли прозрачный ярус, наполненный разной инфраструктурой. Его наземную часть отдадут под двухкилометровый густо озелененный променад. С верхнего яруса на уровне восьмого этажа будет открываться вид на всю акваторию.

На пирсе шириной 25 м разместят площадки для занятий спортом, открытые бассейны на понтонах с чистой водой и термами, а в центре залива – большой амфитеатр и открытую площадку для мероприятий. Вдоль прибрежного променада раскинется сеть магазинов, кофеен и ресторанов с террасами.

В Ассоциации застройщиков Южного порта уточнили, что акватория Южного порта – одна из самых благоприятных в столице для судоходства и водных видов спорта. Ширина реки в районе реорганизации составляет 680 м, глубина – четыре метра, протяженность всей набережной вдоль квартала – 11 км. Это позволяет максимально раскрыть природные виды, которые будут открываться из окон будущих жилых кварталов, а также организовать регулярные речные маршруты.