На побережье под Зеленоградском планируют построить новый район с самым крупным крытым аквапарком в России. Концепцию представили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата Калининградской области в четверг, 25 апреля.

Проект «Акваполис» хотят реализовать в районе Сокольников. Его презентовал глава холдинга «КТСХ» Александр Качанович. Общая площадь туристического кластера составит 600 тысяч квадратных метров. Инвестор рассчитывает, что он будет привлекать около двух миллионов человек в год, половина из которых — местные жители.

Ядром проекта станет крупнейший в России, Северной Европе и Прибалтике аквапарк — 88 тысяч квадратных метров. Там предлагают разместить водные аттракционы, две профессиональные искусственные волны для занятий сёрфингом, открытые и «парящие» бассейны с видом на море, спа, фитнес, помещения для спорта и йоги, зоны отдыха и развлечений. В подземной части комплекса появятся торговый центр и паркинг.

Проект включает строительство санатория площадью 15 тысяч квадратных метров. В нём оборудуют 130 номеров. Также на территории появятся два хилинг-отеля категории пять и три звезды, инвестиционные гостиницы на 300 тысяч «квадратов», многоквартирные дома на 180 тысяч квадратных метров, школы и детские сады. Кроме того, инвестор обещает открыть детский центр «Кампус» — образовательно-досуговый комплекс с учебными кабинетами, лабораториями, ареной пилотирования дронов и спортивным залом.

Общий объём вложений оценивается в 77 миллиардов рублей, из которых четыре миллиарда планируют потратить на социальные обязательства. К ним относится расширение велодорожки в два раза с возможностью запустить электрокары, обустройство пляжа, инженерной инфраструктуры, создание рекреационной зоны на лесистых участках, парковки на 1500 мест, а также благоустройство всей территории.

Мы позиционируем этот проект как самое быстрое море и надеемся, что местным жителям это очень понравится. Он находится на несколько километров дальше Зеленоградска, но основная часть этого пробега на нашей высокоскоростной магистрали. Непосредственно от съезда [с Приморского кольца] до моря у нас около полутора километров. Плюс очень мощная парковка, которая будет реализована, как надземная, так и подземная. Подъезд реализуем сами, а с переходом через ж/д хотелось бы попросить нам в этом помочь. Мы говорим про тоннель, — сказал Александр Качанович.

Проект «Акваполис» рассчитан на 13 лет. Первыми откроются инвестиционные гостиницы — в 2025 году. Позже введут в эксплуатацию хилинг-отели, санаторий и детский досуговый центр. Аквапарк заработает в 2031 году. Строительство многоквартирного жилья предполагается в 2027-2038-х. Инвестиционный совет одобрил проект к реализации.