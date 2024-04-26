Проекты использования энергии приливов в Великобритании

Учитывая, что в Шотландии и Уэльсе в ближайшее время должны быть завершены потенциальные проекты в области приливной энергетики мощностью более 90 МВт, Великобритания добивается прогресса в достижении своей цели по увеличению установленной мощности до 1 ГВт к 2035 году.

Технологическая дорожная карта для поддержки этих усилий и снижения затрат на технологии была разработана британским инновационным центром по разработке технологий в области возобновляемых источников энергии Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult. Он был создан в 2013 году правительством Великобритании, является ведущим центром инноваций в этой сфере и объединяет более 400 малых и средних предприятий из промышленности и академических кругов.

Десять представленных технологических инноваций способны обеспечить сокращение расходов на 80% при выработке энергии за счёт приливных течений, что ниже текущих цен на атомную энергию. Согласно прогнозам, к 2035 году эти инновации обеспечат сокращение стоимости энергии приливных течений с текущей цены 259 фунтов стерлингов за МВтч (331 доллар США за МВтч) до 50 фунтов стерлингов за МВтч (64 доллара США МВтч). Технологические инновации, которые, согласно прогнозам, обеспечат будущий успех в области приливной энергетики, включают подводные хабы, анкерные крепления для плавучих устройств, контроллеры для оптимизации работы турбин на протяжении всего их срока службы, мониторинг кабелей и оптимизацию приливных систем, а также использование роторов большего диаметра.

Также подчёркивается необходимость соответствующей политики для поддержки и стимулирования разработки технологии приливных течений и её коммерческого внедрения. Ответственным государственным структурам рекомендуется проводить политику, которая учитывает неценовые преимущества, создаваемые такими проектами в области возобновляемых источников энергии, как системная интеграция и разработка цепочки поставок, а не только ориентироваться на предложения по самой низкой цене.