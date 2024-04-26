Алюминиевая Ассоциация России и Ассоциация предприятий электротехнической промышленности Республики Узбекистан («Узэлтехсаноат») подписали Меморандум о взаимопонимании и взаимовыгодном сотрудничестве. Соглашение позволит расширить производственные и научно-технические связи между компаниями двух стран, в том числе по внедрению инновационных алюминиевых решений при модернизации и развитии энергетической инфраструктуры Республики Узбекистан. Подписание меморандума между главами двух ассоциаций состоялось в рамках проведения Международной выставки ИННОПРОМ. Центральная Азия в Ташкенте.

Стороны договорились о взаимодействии в реализации совместных проектов, обмене опытом между отраслевыми предприятиями, в том числе через посещение производственных и научно-технических площадок, совместное проведение и участие в выставочных и тематических мероприятиях, симпозиумах и круглых столах. Особый интерес Ассоциация «Узэлтехсаноат» проявила к подготовке нормативно-технических документов в области стандартизации, взаимодействию компаний в рамках Технического комитета 099 «Алюминий», а также к инновационным сплавам 8ххх серии для энергетической отрасли. Благодаря безопасности и эффективности кабеля, а также за счет низкой стоимости по сравнению с медными аналогами при сохранении прочностных характеристик, в России возводятся свыше 20 млн кв. м жилья. Кроме того, проведена работа по актуализации ряда ГОСТ, ранее ограничивающих применение сплавов в энергетике.

«Меморандум позволит нам перенять лучшие практики в области стандартизации и нормативно-технического регулирования, уже реализованные в России, а также внедрить новые проекты в энергетике на основе инновационных сплавов. Данное соглашение позволит стать драйвером развития для компаний Узбекистана и России», – отметил Мирзиёд Юнусов, председатель Ассоциации «Узэлтехсаноат».

«Рынок Узбекистана обладает большим потенциалом и подписание Меморандума станет первым шагом кооперации алюминиевых предприятий двух стран и последующей реализации проектов в энергетической сфере. В последние годы Россия нарастила значительные компетенции в области новых сплавов и нормативно-технической документации – все чаще застройщики жилых и коммерческих объектов выбирают именно алюминиевую кабельно-проводниковую продукцию для своих объектов. Уверены, что наше сотрудничество с Ассоциацией «Узэлтехсаноат» станет первым шагом к применению высокотехнологичной продукции и в Узбекистане», – сказала Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации.