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Собянин принял решение о дополнительной поддержке промышленных предприятий

26 апреля 2024, 10:48 177 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: icmos.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Город окажет дополнительную поддержку промышленным предприятиям: в частности, столичные власти компенсируют им часть затрат на лизинг оборудования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

«На эти цели выделили Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 400 миллионов рублей, что позволит привлечь порядка 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование городских предприятий. Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 миллионов рублей за три года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 миллионов за приобретение импортного», — сказал глава города. 

Кроме того, по программе льготного кредитования фонд компенсирует процентную ставку по кредитам на подключение промышленных объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличение их технологических мощностей.
 
В прошлом году поддержку от фонда получили свыше 40 промышленных компаний. Они направили средства на строительство и покупку промышленной инфраструктуры, а также приобретение оборудования.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА

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