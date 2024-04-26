Город окажет дополнительную поддержку промышленным предприятиям: в частности, столичные власти компенсируют им часть затрат на лизинг оборудования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На эти цели выделили Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 400 миллионов рублей, что позволит привлечь порядка 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование городских предприятий. Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 миллионов рублей за три года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 миллионов за приобретение импортного», — сказал глава города.

Кроме того, по программе льготного кредитования фонд компенсирует процентную ставку по кредитам на подключение промышленных объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличение их технологических мощностей.



В прошлом году поддержку от фонда получили свыше 40 промышленных компаний. Они направили средства на строительство и покупку промышленной инфраструктуры, а также приобретение оборудования.