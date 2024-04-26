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В России могут создать виртуальную электростанцию

26 апреля 2024, 16:00 258 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация Цифровая энергетика
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: digital-energy.ru

Фото: digital-energy.ru

Перспективы создания виртуальной электростанции в России обсудили участники сессии «Применение цифровых решений в ВИЭ», организованной в рамках РМЭФ-2024 Ассоциацией «Цифровая энергетика» и АО «Атомэнергопромсбыт». В сессии также приняли участие представители Ассоциации развития возобновляемой энергетики, Ассоциации «НП Совет рынка», ООО «СОЛТЕХ», АО «Национальное бюро информатизации» и «Яндекс Погода».

Как рассказала представитель Ассоциации «Цифровая энергетика» Екатерина Байбакова, виртуальная электростанция (ВЭС) состоит из смешанных децентрализованных источников генерации, например, из фотоэлементов, ветряных турбин или ГЭС, которые соединены центральной системой управления. Эта система даёт возможность пользователям покупать или продавать электроэнергию на рынке.

Байбакова отметила, что использование таких станций помогает обеспечивать надёжность энергоснабжения при получении энергии из возобновляемых источников, обыкновенно отличающихся нестабильностью. Мировой рынок ВЭС сейчас переживает бурный рост: в 2023 году его объём составил 1,6 млн долларов, и ожидается, что к 2030 году он достигнет 6,6 млн. долларов.

Участников сессии заинтересовала возможность создания виртуальной электростанции в России. По мнению экспертов, при определенных условиях такая станция может быть сделана и в РФ. В свою очередь, Ассоциация «Цифровая энергетика» может выступить единой экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития виртуальной электростанции в России.

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Метки: АССОЦИАЦИЯ ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РМЭФ-2024, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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