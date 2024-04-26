Участие в совещании также приняли представители Правительства Самарской области, руководство энергокомпании и филиала. В ходе встречи обсуждались различные аспекты взаимодействия в сфере развития электросетевого комплекса и обеспечения надежного электроснабжения региона.

«С руководством компании мы находимся в постоянном контакте, о чем свидетельствуют наши регулярные рабочие встречи. Такой подход позволяет своевременно принимать необходимые решения, по нашим совместным инфраструктурным проектам. А это, в свою очередь, позволяет продвигаться в решении общих задач более динамичными темпами», - отметил губернатор.

В минувшем году компания «Россети Волга» вела активную многоплановую деятельность на территории Самарской области. Финансирование инвестпрограммы составило более 2,4 млрд рублей. Также велась работа по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» объектов жилищного строительства, здравоохранения, агропромышленного комплекса, предприятий малого и среднего бизнеса. Суммарно за год было исполнено более 4 тысяч заявок и выдано 99,6 МВт мощности.

Еще одной ключевой темой встречи стало начало массовых ремонтных работ после завершения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов. На работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в текущем году выделено свыше 671 млн рублей. Еще более 2,5 млрд рублей предусмотрено на финансирование инвестпрограммы. Среди приоритетных проектов – реконструкция подстанции 110 кВ Безымянка-2 в Самаре, а также реализация проектов по повышению надежности электроснабжения в Красноярском районе и в селе Александровка Ставропольского района.