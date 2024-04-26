23 апреля 2024 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся XIII Форум безопасного интернета «Безопасность семьи и детей в цифровой среде».

Организаторы Форума – Ассоциация участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Ассоциация организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».

В рамках секции «Защита молодежи от вовлечения в экстремизм и иную преступную активность в сети Интернет» эксперты, включая руководителя НИК В3 РНК СИГРЭ Д.А. Воденникова, представили основные результаты мониторинговых исследований, а также рекомендации по профилактическим мерам, которые способны защитить подростков и молодежь от вовлечения в деструктивные идеологии.

Вовлечение подростков и молодых людей в деструктивные течения преследует цель оказания максимально разрушительного влияния на наше государство и общество в целом.

В Форуме приняли участие свыше 500 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, профессиональных и научных сообществ, родительских и иных общественных объединений, бизнес-сообщества.