НИК В3 РНК СИГРЭ в работе Форума "БРИКСономика-2024"

23 апреля 2024 года в МГИМО прошел Форум «БРИКСономика-2024», организованный Экономическим клубом OECONOMICUS им. А.В. Макаренко при МГИМО.

Мероприятие было посвящено перспективам и наиболее актуальным проблемам экономик стран-участниц БРИКС.

Торжественное открытие Форума состоялось в формате пленарной сессии, в рамках которой выступили:

заместитель декана факультета Международных отношений, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России А.Е. Арапова ;

; советник по международным отношениям Председателя Международного муниципального форума БРИКС+ Э. Домингес ;

; профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России Е.С. Зиновьева ;

; посол БРИКС в Иордании и на Ближнем Востоке Нассер Абу Нассар.

Все спикеры отметили рост интереса к БРИКС и его изучению, в том числе в России, принимая во внимание, что в 2024 год является годом председательства России в БРИКС, в рамках которого запланировано большое число мероприятий на различных уровнях.

Работа Форума продолжилась в рамках трех тематических секций: «Введение единой валюты стран БРИКС», «Экономическая целесообразность расширения БРИКС», «Привлечение инвестиций в страны БРИКС».

Особенностью Форума стал формат дебатов в рамках первых двух секций. Участники были разделены на две команды, каждая из которых согласно предложенному регламенту отстаивала позицию «за» или «против» расширения БРИКС или введения в нем единой валюты. В третьей секции прошла инвестиционная игра, посвященная развитию агропромышленных комплексов стран БРИКС, в которой участники смогли примерить на себя роли разработчиков проектов и инвесторов.

Экспертами секций выступили профессора и ученые, представители МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАН и Финансового университета при Правительстве РФ, а также официальный представитель от России в ИК В3 СИГРЭ Ю.В. Жилкина.