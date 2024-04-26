НИК В3 РНК СИГРЭ в работе Форума "БРИКСономика-2024"

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23 апреля 2024 года в МГИМО прошел Форум «БРИКСономика-2024», организованный Экономическим клубом OECONOMICUS им. А.В. Макаренко при МГИМО.
Мероприятие было посвящено перспективам и наиболее актуальным проблемам экономик стран-участниц БРИКС.
Торжественное открытие Форума состоялось в формате пленарной сессии, в рамках которой выступили:
Все спикеры отметили рост интереса к БРИКС и его изучению, в том числе в России, принимая во внимание, что в 2024 год является годом председательства России в БРИКС, в рамках которого запланировано большое число мероприятий на различных уровнях.
Работа Форума продолжилась в рамках трех тематических секций: «Введение единой валюты стран БРИКС», «Экономическая целесообразность расширения БРИКС», «Привлечение инвестиций в страны БРИКС».
Особенностью Форума стал формат дебатов в рамках первых двух секций. Участники были разделены на две команды, каждая из которых согласно предложенному регламенту отстаивала позицию «за» или «против» расширения БРИКС или введения в нем единой валюты. В третьей секции прошла инвестиционная игра, посвященная развитию агропромышленных комплексов стран БРИКС, в которой участники смогли примерить на себя роли разработчиков проектов и инвесторов.
Экспертами секций выступили профессора и ученые, представители МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАН и Финансового университета при Правительстве РФ, а также официальный представитель от России в ИК В3 СИГРЭ Ю.В. Жилкина.
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