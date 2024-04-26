Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Приморье», компания «Терминал Приморье», построит на землях площадки «Западная» транспортно-логистический комплекс для оказания услуг, связанных с погрузкой, выгрузкой, хранением и перевозкой грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Масштабный проект стоимостью 5,7 млрд рублей будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в три этапа. До 2029 года возведут контейнерные площадки, площадки для хранения автомобильной техники и переработки грузопотока объемом 3,1 млн тонн в год, а также крытые склады, административно-бытовой корпус и гараж для проведения технического обслуживания, ремонта техники, хранения запчастей.

Предусмотрено строительство инфраструктурных объектов – распределительных и трансформаторных подстанций и шести железнодорожных путей протяженностью более 7 километров.

Терминал обеспечит комбинирование различных видов транспорта – морского, авто- и железнодорожного для обслуживания экспортно-импортных грузопотоков мощностью 200 тыс. ДФЭ в год.

По словам представителя ООО «Терминал Приморье» Дмитрия Зенкова, планируется выстраивать совместную логистику с резидентами ТОР «Приморье», которые уже ведут операционную деятельность и смогут воспользоваться услугами нового тылового терминала. Здесь будут формировать контейнерные поезда и заниматься таможенным оформлением грузов, осуществлять прием и терминальную обработку контейнеров и вагонов, в том числе оказывать услугу «первой/последней мили».

«Создание в пригороде Владивостока на расстоянии около 30 км от морских терминалов тылового универсального терминала с примыканием к железной дороге позволит снять часть нагрузки с железнодорожной инфраструктуры припортовых станций, повысить объем переработки контейнеров в портах и, в целом, увеличить грузооборот через Дальневосточный федеральный округ. Важность этого проекта также оценивается в перспективе строительства города-спутника Владивостока, который также будет возводиться при участии резидентов ТОР. Инвестор получит значительную господдержку – землю и налоговые льготы, также будет оказана помощь в строительстве инженерной инфраструктуры», - отметил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

По данным КРДВ инвестиционную деятельность на ТОР «Приморье» ведут 118 резидентов, которые реализуют проекты с общим инвестиционным объемом свыше 200 млрд рублей и создают более 17 тыс. рабочих мест. Бизнес вложил в экономику региона более 30 млрд рублей, 2,8 тыс. местных жителей получили рабочие места. 23 проекта вышли на операционную стадию.