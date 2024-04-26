Девелопер «Факт.Пром» (входит в ГК «Факт») летом этого года начнет строительство первого корпуса индустриального парка «Киевское-95» в Пушкинском районе Петербурга. Площадь первого корпуса составит 6,8 тыс. кв.м, сдать его в эксплуатацию планируют во втором квартале 2025 года. Общая площадь комплекса из шести зданий формата light industrial достигнет 60 тыс. кв. м. Полностью реализовать проект намерены в 2028 году.

Как сообщили «Ведомости Северо-Запад», индустриальный парк «Киевское-95» займет участок площадью 81 га на первой линии Киевского шоссе. Общие производственные мощности парка составят порядка 200 тыс. кв. м., включая 60 тыс. кв. м. формата light industrial, а также здания, которые будут строить сами резиденты. Как уточнили изданию в компании, резиденты уже приобрели суммарно на 10 га и проектируют здания на 30 тыс. кв. м.

Парк делится на две очереди — по правую и левую стороны от центрального съезда с Киевского шоссе. В компании обещают завершить все работы по инженерной подготовке первой очереди в первом полугодии 2024 года, а во втором полугодии будут построены сети и дороги на оставшейся территории парка.

Как ранее писал РБК Петербург, соглашение о строительстве нового индустриального парка между «К-95 Эксплуатация» (входит в ГК «Факт») и комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга было подписано в рамках ПМЭФ в 2023 году. Общий объем инвестиций в проект составит 15 млрд руб. В портфеле «К-95 Эксплуатация» уже есть два индустриальных парка в Колтушском сельском поселении Ленобласти — «Разметелево-Север» и «Разметелево-21».