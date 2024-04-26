Различные аспекты сотрудничества Брянского филиала Российского энергетического агентства Минэнерго России с Правительством Орловской области обсудили на совместно организованном учреждениями совещании-семинаре «Реализация полномочий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Совещание прошло под председательством руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Натальи Захаровой с участием представителей органов исполнительной власти региона, а также представителей муниципальных образований Орловской области.

Директор Брянского ЦНТИ – филиала РЭА Минэнерго России Виктор Чепцов и заместитель директора филиала Лариса Перфильева представили возможные направления взаимодействия между РЭА Минэнерго России и Правительством Орловской области, в том числе подготовку аттестованных специалистов, разработку и актуализацию программ энергосбережения для муниципальных образований и бюджетных учреждений области, своевременное ежегодное декларирование сведений о потребленных энергоресурсах учреждений в системе ГИС «Энергоэффективность».

Директор Брянского филиала отметил, что Агентство обладает уникальными компетенциями и опытом в части развития отраслей топливно-энергетического комплекса, поддерживает развитие российских энергетических технологий, позволяющих внедрять инновации в промышленности, а также обеспечивает мониторинг проектирования и строительства объектов ТЭК.

В свою очередь, Лариса Перфильева поделилась опытом работы филиала с органами исполнительной власти, бюджетными учреждениями Брянской области в части исполнения действующего законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.