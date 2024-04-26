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"Росэлектроника" начала поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

26 апреля 2024, 09:48 184 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росэлектроника
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: «Росэлектроника»

Фото: «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе – летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания. Аппаратура проходит тестовую эксплуатацию в комплексе системы безопасности на одном иззащищенных объектов. До конца текущего года планируется выйти на серийное производство изделий.
 
Новая МРЛС, разработанная инженерами Рыбинского завода приборостроения (РЗП, входит в «Росэлектронику»), предназначена для радиолокационного обнаружения, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов. Она способна «видеть» даже самые малозаметные дроны, находящиеся в режиме зависания или летящие на сверхмалых высотах, а также может распознавать птиц, зверей или человека.
 
Станция может обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии до 10 км круглосуточно и в любых погодных условиях. Испытаниями подтверждена высокая эффективность МРЛС при выполнении поставленных задач. Оборудование создано полностью на отечественной элементной базе.

«Основные преимущества МРЛС – мобильность, автономность, короткое время подготовки к применению, а также алгоритм идентификации, позволяющий уверенно обнаружить различные объекты. Важно отметить и безопасность для наблюдения – комплексможет быть расположен на удалении от места наблюдения и в случае обнаружения не демаскирует укрытие. В декабре 2023 года после проведения предварительных испытаний была выпущена малая серия изделий. Шесть комплектов МРЛС уже поставлены заказчику. В данный момент они установлены и проходят тестирование в комплексе системы безопасности защищаемого объекта», – отметил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) Телекоммуникация (связь) 

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