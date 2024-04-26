В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» с начала 2024 года энергетики выполнили капитальный ремонт более 100 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Данные энергообъекты обеспечивают электроснабжение населенных пунктов Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также пригорода Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

На воздушных ЛЭП специалисты осуществили замену более 2 тыс. изоляторов, около 7 км провода, 11 опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранные зоны линий электропередачи на площади порядка 94 га, установили 39 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Установку ПЗУ энергетики провели на линии электропередачи 110 кВ «Центральная – Черемушки». Специальные устройства оберегают птиц от контакта с токоведущими элементами ЛЭП и защищают от поражения электрическим током. Кроме того, ПЗУ предотвращают загрязнение гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности пернатых, что значительно снижает вероятность технологических нарушений на энергообъектах.

В 2024 году специалисты Адыгейских электрических сетей запланировали ремонт порядка 300 км линий электропередачи. На электросетевых объектах заменят свыше 7,7 тыс. изоляторов, 28 км грозозащитного троса, более 600 опор и 90 км провода, выполнят расчистку от древесно-кустарниковой растительности 400 га охранных зон ЛЭП. Ремонтные мероприятия позволят повысить надежность электросетевого комплекса и обеспечить качественное электроснабжение потребителей.

Адыгейские электрические сети обеспечивают подачу электроэнергии в населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея. В зоне эксплуатационной ответственности предприятия – 60 подстанций 35-110 кВ, более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.