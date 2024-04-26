Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в первом квартале 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям 688 новых потребителей. В сумме им выдано 10,5 мегаватт (МВт). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года присоединенная мощность увеличена на 7,6%.

В числе наиболее значимых проектов, реализованных энергетиками в январе-марте текущего года, обеспечение электроэнергией школы на 1 224 места в городе Баксане, плодохранилища в селении Чегем-2, Дома культуры в Залукодесе и мечети в Нартане.



Всего в отчетном периоде специалисты филиала «Каббалкэнерго» приняли 726 заявок на технологическое присоединение к сетям на 22,1 МВт мощности. 177 запросов на выдачу 13,7 МВт поступило от юридических лиц, 549 заявок на 8,4 МВт – от физических.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.