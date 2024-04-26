«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Картопья – Атымья» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности электроснабжения более 50 тысяч жителей и свыше 30 социально значимых объектов в 6 населенных пунктах энергокомпания направила порядка 13 млн рублей.

В ходе работ на линии электропередачи энергетики заменили четыре железобетонные опоры на современные металлические аналоги. Высота новых конструкций составила 23 метра, а масса каждой – около 3,5 тонн. Для повышения надежности функционирования ЛЭП специалисты установили более 1 000 стеклянных изоляторов, смонтировали птицезащитные устройства и гасители вибрации. В проведении технических мероприятий были задействованы 15 человек производственного персонала и специальная строительная техника: экскаватор, бульдозер, автогидроподъемник и кран грузоподъемностью 25 тонн.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Ремонт воздушной линии 110 кВ «Картопья – Атымья» повысил надежность электроснабжения жителей города Югорска, поселков Таежный, Алябьевский, Малиновский, Юбилейный и Пионерский, а также социально значимых объектов: 15 учебных заведений, 12 детских садов, 3 больниц и 3 железнодорожных станций.